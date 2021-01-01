وكيل مايكون يكشف تطورات محاولات النصر إعادة اللاعب

المدافع البرازيلي سيصل إلى الرياض خلال الفترة المقبلة بعد قيام النادي بالدفع

أكد البرازيلي ريناتو؛ وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، أن الجانبين في طور التفاوض لإعادة اللاعب من جديد إلى الفريق.

المدافع البرازيلي كان قد فسخ عقده مع العالمي من طرف واحد، قبل مواجهة كأس السوبر السعودي في أواخر يناير الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر.

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وقال الوكيل، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "إدارة النصر وعدت اللاعب بدفع جزء من رواتبه المتأخرة خلال الأسبوع الجاري، لكن لم يتفقوا بعد على عدد الرواتب المتأخرة التي سيدفعها النصر حتى الآن، ولا يزالون في طور التفاهم، لكن اقترب الطرفان من الاتفاق".

وأضاف: "عودة مايكون للنصر ستكون بالعقد ذاته، الذي وقعه مع النادي في الصيف، حيث لم يتم الحديث عن عقد جديد أو إجراء أي تعديلات في العقد الحالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مايكون سيصل إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، بعدما يقوم النصر بالدفع، على أن يشارك في المباريات بعدها مباشرةً.

مايكون لا يزال مقيدًا في كشوفات النصر، إذ لم يتم رفع اسمه بعد فسخ عقده، ومن المنتظر أن يرد على عرض النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن النصر لم يستطع ضم أي لاعب جديد خلال الميركاتو الشتوي، الذي يغلق أبوابه اليوم الأحد، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظرًا لتراكم الديون عليه.

وكان اتحاد القدم قد منح الأندية مهلة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي، لسداد كافة الديون، في نظام جديد تم استحداثه، لكن إدارة السويكت لم تستطع التسديد في المهلة المحددة.