عبد الرزاق حمد الله يقطع الشك باليقين بشأن مستقبله مع النصر

المهاجم المغربي يرد على أنباء رحيله

حسم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مصير مستقبله مع العالمي، بعد الجدل الواسع الذي انتشر خلال الفترة الماضية.

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من الريان القطري، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

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وطمأن حمد الله الجماهير، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، إذ نشر صورته بقميص النادي العاصمي، معلقًا: "العاشقون لا يغيرون من عشقهم"، ليشير إلى استقراره على البقاء في صفوف العالمي.

المهاجم المغربي تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، منها ما كشف عنه الموسم الماضي، مؤكدًا أنه يمتلك عرضًا إيطاليًا مغريًا.

وشارك حمد الله الموسم الماضي في 25 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.

وكان صاحب الـ29 عامًا قد توج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، والهداف التاريخي لموسم واحد بالمملكة، بتسجيله 34 هدفًا.