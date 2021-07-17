هل يستمر المغربي مع النصر؟

لا يزال بعض الإعلاميين ينادون بضرورة رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل مصلحة الفريق في الموسم المقبل.

المغربي افتعل عديد المشكلات في الموسم الماضي داخل الملعب وخارجه، مما تسبب في استبعاده من عدد من المباريات، ليخسر لقب هداف الدوري السعودي الذي احتكره لموسمين متتاليين.

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ويدخل حمد الله الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير 2022، ووقتها يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للنصر، على أن يرحل مجانًا في نهاية الموسم.

الإعلامي الرياضي خالد فهد الحسين جدد مطالب الإعلاميين إلى مجلس إدارة النادي العاصمي برئاسة مسلي آل معمر، لرحيل حمد الله، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل فوات الأوان.. يا نصر، الرهان على استمرار عبدالرزاق حمدالله بصفوف الفريق في المرحلة المقبلة سواء كان أساسيًا أو احتياطيًا ما هو إلا مكابرة، نتائجها وضررها على الفريق لا تخفى على محبي هذا الكيان والمقربين منه".

قبل فوات الأوان.. يا نصر

الرهان على استمرار عبدالرزاق حمدالله بصفوف الفريق في المرحلة المقبلة سواء كان أساسيًا أو احتياطيًا ما هو إلا مكابرة، نتائجها وضررها على الفريق لا تخفى على محبي هذا الكيان والمقربين منه….بقلم نايف الروقي..( المزيد) https://t.co/hti6LgcKsv pic.twitter.com/VG5VVXiMG0 — خالد فهد الحسين (@khalidfahad77) July 17, 2021

مطالب الإعلاميين النصراويين برحيل المهاجم المغربي لم تكن فقط بسبب كثرة مشكلاته في الموسم الماضي، إنما زادت بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، إذ يتوقعون أن غيرة المغربي ستخلق مشكلات بينه وبين الوافد الجديد.

حمد الله احتل المركز الـ13 في ترتيب هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي، برصيد 11 هدفًا، منها سبعة أهداف من ضربات جزاء.

وأهدر المغربي أربع ركلات جزاء، منها 3 على التوالي، في بداية الموسم، خلال فترة تراجع مستواه بشكل غريب.