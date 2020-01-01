عبد الرزاق حمد الله يفجر مفاجأة بالكشف عن وجهته المقبلة

نجم النصر يكسر الأرقام القياسية في السعودية، لكن موعد الرحيل أتٍ

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، عن وجهته المقبل، عقب الرحيل عن العالمي، ليثير الجدل حول مصيره مع الفريق السعودي.

المغربي كان قد انضم إلى العالمي في الميركاتو الصيفي لعام 2018، قادمًا من الريان القطري، ليحقق نجاحًا كبيرًا بقيادة الفريق للتتويج بطلًا للدوري السعودي، وحصوله على لقب الهداف التاريخي من حيث عدد الأهداف في موسم واحد بتاريخ المملكة.

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ودخل حمد الله في حوار مع زميله السابق بالريان ومواطنه محسن متولي؛ مهاجم الرجاء المغربي، كشف خلاله عن أمنيته باللعب من جديد بجوار الأخير، كونهما كونا ثنائية رائعة في النادي القطري، واصفًا متولي بأفضل من زامله بالملاعب.

وسأل لاعب الرجاء، محترف النصر قائلًا: "أخذت منك وعدًا في الماضي بأنك ستنضم للرجاء، هل لا زلت عند وعدك؟، ليرد حمد الله: "بالتأكيد، فاللعب للنسور شرف كبير لي".

يذكر أن حمد الله يتصدر قائمة هدافي الموسم الجاري بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بأربع أهداف على مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميس صاحب الوصافة.