السويكت: حمد الله لن يرحل

المغربي كان يربط مصيره ببقاء سعود آل سويلم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، بقاء المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، في صفوف العالمي بالموسم المقبل، نافيًا التفكير في رحيله.

عديد التقارير الصحفية ربطت خلال الفترة الماضية رحيل المغربي ببقاء سعود آل سويلم؛ رئيس النصر السابق، في منصبه.

واستنبطت التقارير أنبائها من تصريحات اللاعب، الذي أكد أكثر من مرة انتظاره بقاء آل سويلم رئيسًا للنادي، لتجديد عقده مع النادي العاصمي.

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وقال السويكت، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، بسؤاله عن حمد الله: "سنحافظ على مكتسبات هذا الكيان مع السعي لتوفير المتطلبات الفنية، لدراستها والعمل على التدعيم لزيادة قوة المنظومة".

وأضاف: "عملنا سيبدأ بشكل رسمي عقب نهاية مرحلة الطعون واعتماد مجلسنا من قبل هيئة الرياضة، بعدها سنعمل مع الجهاز الفني على دراسة احتياجات الفريق، وسنوفر المطلوب لمواصلة النجاح وتحقيق البطولات".

صاحب الـ28 عامًا تلقى عدة عروض عربية وأوروبية خلال الفترة الماضية، كان من ضمنها عرضًا إيطاليًا كبيرًا وفقًا لتصريحاته في أكثر من مناسبة.

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ويتبقى في عقد نجم العالمي موسمين، بعدما قضى أولى أعوامه بالفريق الموسم المنقضي، وتمكن خلاله من التتويج بلقب هداف الدوري.

يذكر أن السويكت فاز برئاسة النصر لمدة أربع سنوات مقبلة، مكتسحًا الثنائي نصر النصر وصالح الأطرم بنسبة 99%.