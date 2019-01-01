رسميًا - النصر السعودي يوافق على رحيل رباعي الفريق

14 لاعبًا رحلوا عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، الموافقة على رحيل رباعي الفريق؛ محمد الشنقيطي ووليد العنزي وأسامة البواردي وعبد الرحمن الشنار، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت إدارة السويكت أن الشنقيطي سينتقل إلى التعاون، والعنزي إلى النجوم، والبواردي إلى الحبلين، والشنار إلى الكوكب، لمدة موسم واحد فقط.

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وبذلك يكون قد رحل عشرة لاعبين عن العالمي خلال الصيف الجاري بخلاف الرباعي، هم كابانانجا، خالد الغنام، محمد السهلاوي، أوفيني، إبراهيم غالب، عبد الرحمن الشمري، عبدالله العويشير، محمد فوزير، عبد الرحمن الظفيري، وأحمد الفريدي.

إدارة نادي #النصر توافق على إعارة أربعة لاعبين pic.twitter.com/GafZvGdWwc — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2019

فيما تعاقد مع لاعبين فقط هما عبد الفتاح آدم وصالح العباس، بجانب عودة عدد من اللاعبين من الإعارات.

يذكر أن النصر استهل موسمه الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الخميس الماضي، بالفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة.