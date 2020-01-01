هل قصرت الإدارة في ملف مايكون؟ النصر يرد

الجمهور وجه اتهاماته لمجلس الإدارة بعدم التعامل مع ملف المدافع البرازيلي بجدية

أوضح عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، كواليس رحيل البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، رافعًا عن مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، تهمة التقصير في ملف تمديد عقد اللاعب.

المدافع البرازيلي غادر اليوم الأحد، رسميًا المملكة، عائدًا إلى ناديه جلطة سراي التركي، إذ انتهت إعارته للعالمي، ورفض النادي التركي تمديد عقده. (طالع التفاصيل)

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احبتي العالميين.. بعد مناقشة الادارة في موضوع اللاعب مايكون .. اتضح الاتي.. بذلت جميع الجهود لإحتواء الموضوع، ولكن التعنت والابتزاز الفاضح الواضح من قبل ناديه اقفل علينا جميع الابواب".

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وأضاف: "انصح الجميع بالإبتعاد عن ذكر الموضوع، المصلحه العامه أهم، وفألنا النصر بإذن الله".

احبتي العالميين..

بعد مناقشة الادارة في موضوع اللاعب مايكون .. اتضح الاتي..

بذلت جميع الجهود لإحتواء الموضوع .

ولكن التعنت والابتزاز الفاضح الواضح من قبل ناديه اقفل علينا جميع الابواب.

انصح الجميع بإلابتعاد عن ذكر الموضوع .

المصلحه العامه أهم .

وفألنا النصر بإذن الله🤲🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/3llWxPRT90 — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) July 26, 2020

يذكر أن مايكون خاض 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن لقاء وحيد.

ويستعد العالمي للعودة لاستئناف مبارياته في الدوري المحلي، في الخامس من أغسطس المقبل، بلقاء الديربي أمام الهلال.