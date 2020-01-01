بعد زيادة عقده - بيتروس يجدد للنصر

البرازيلي دخل الفترة الحرة بيناير الماضي

أمّن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، بقاء البرازيلي بيتروس؛ لاعب وسط الفريق، في صفوفه بعدما كان قد دخل الفترة الحرة في يناير الماضي.

اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له في يناير الماضي التوقيع لأي نادٍ آخر، على أن ينضم له في الصيف في صفقة انتقال حر.

وكان صاحب الـ30 عامًا قد انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي.

المزيد من الفرق

التحكيم بالدوري السعودي - عجيب أمركم أيتها الأندية!

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة النادي العاصمي اتفقت مع بيتروس على تجديد عقده لمدة موسم آخر مع أفضلية التجديد لموسم جديد، بعد سلسلة من المفاوضات قادها عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة.

وأوضحت الصحيفة أن الحلافي اتفق على كل شيء مع وكيل اللاعب البرازيلي، على أن يتضمن عقده الجديد زيادة بنسبة 20%، مشيرة إلى أن توقيع العقود سيتم في نهاية مارس الجاري.

لاعب الوسط شارك الموسم الجاري في 23 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف. وبشكل عام، خاض 54 مباراة بقميص العالمي، أحرز بها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويقود بيتروس النصر حاليًا لاحتلال وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة.