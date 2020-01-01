النصر يقدم عرضًا مغريًا لمدافع سانتوس .. وجيسوس لا ينصحه حفاظًا على مسيرته

مدرب الهلال الأسبق ينصح اللاعب بالبقاء في أوروبا

بدأ النصر السعودي من الآن البحث عن مدافع قوي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فلا وقت لإهداره في ظل التراجع الكبير في أداء الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

العالمي دعم صفوفه خلال الصيف المنقضي بعديد الصفقات المحلية، لكنه اكتفى بثنائي أجنبي فقط؛ لاعب الوسط الأرجنتيني جونزالو مارتينيز والظهير الأيسر الكوري الجنوبي جين سو كيم.

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ووفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية فإن النصر ينافس نادي بنفيكا البرتغالي على ضم لوكاس فيريسيمو؛ مدافع نادي سانتوس البرازيلي، إذ تقدم النادي البرتغالي بطلب استعارة اللاعب في يناير ولمدة موسم وحيد مع بند أفضلية الشراء النهائي، مقابل 6.5 مليون يورو، تُدفع على أقساط.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن عرض العالمي وصلت قيمته إلى 2.5 مليون يورو، تُدفع دفعة واحدة، ثم يضاف إليها ثلاثة ملايين يورو أخرى في يناير، عندما يصل اللاعب إلى المملكة.

"أبولا" أشارت إلى أن فيريسيمو يعطي الأولوية لأوروبا وبنفيكا، لكن العرض المادي للنادي السعودي هو الأكثر إرضاءً لسانتوس.

خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والحالي لبنفيكا، لا ينصح اللاعب بارتداء قميص العالمي، إذا كان راغبًا في الحفاظ على مسيرته الكروية.

ونقلت الصحيفة البرتغالية تصريحات على لسان جيسوس، جاء فيها: "منذ اليوم الأول في سوق الانتقالات ونحن نرغب في التعاقد مع فيريسيمو، لكننا لم ننجح في ضمه، وعندما يظهر خصم لنا من السعودية، فإنه لم يعد لدينا أي فرص".

وأضاف: "إذا نظر اللاعب إلى مسيرته الرياضية، سيأتي إلى بنفيكا أو أوروبا، أما إذا نظر إلى الجانب المادي، فسيذهب إلى السعودية".

فيريسيمو – صاحب الـ25 عامًا – تم تصعيده إلى الفريق الأول لسانتوس عام 2016، وخاض معه حتى الآن 123 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدف وحيد، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2024.