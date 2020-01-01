خاص | الهلال يجبر النصر على تغيير خطته تجاه الشهري

اللاعب خرج من حسابات فيتوريا

بعدما كان نادي النصر السعودي يستعد لتوقيع مخالصة مالية مع جناحه الأيمن يحيى الشهري، تغيرت كافة حساباته بسبب نادي الهلال.

صاحب الـ30 عامًا لا يزال عقده مع العالمي ممتد حتى نهاية الموسم الجاري 2020-2021 إلا أنه خرج من حسابات البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، بالموسم الجاري.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة النصر قامت بسحب رقم 8 من الشهري، والذي اعتاد على ارتدائه بالفريق، ومنحه للوافد الجديد عبد المجيد الصليهم، تمهيدًا لتوقيع مخالصة مالية مع الأول، إلا أنها تراجعت عن قرارها بعدما دخل اللاعب في دائرة اهتمامات الغريم التقليدي نادي الهلال.

وأوضحت مصادرنا أن النصر يريد مقايضة الشهري بعبد المحسن القحطاني؛ لاعب القادسية، لقطع طريق انتقال اللاعب للزعيم، إلا أن صاحب الـ30 عامًا يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية.

مصادرنا أشارت كذلك إلى أن الشهري اشترط على إدارة العالمي إما الاستمرار مع الفريق أو توقيع مخالصة مالية، بجانب حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها 8.5 مليون ريال.

يذكر أن الشهري يلعب بقميص العالمي منذ صيف عام 2013، وقتما انضم له قادمًا من الاتفاق.

وخاض اللاعب 179 مباراة مع النصر بمختلف البطولات، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 31 آخرين.