رسميًا - النصر يتعاقد مع عبد المجيد الصليهم

العالمي ظفر بخدمات اللاعب بعد منافسة مع الهلال واتحاد جدة

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع عبد المجيد الصليهم، لاعب الشباب، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من الموسم المقبل.

العالمي حسم الصفقة لصالحه مجانًا، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة، التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير، والانضمام له مجانًا في الصيف.

وكان ناديا الهلال واتحاد جدة يرغبان في الظفر بخدمات الصليهم إلا أنه فضل ارتداء قميص النصر، حتى رفض العرض الذي قدمه له الشباب لتجديد عقده.

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وجرت مراسم توقيع لاعب الليث الأبيض للعالمي في حضور عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة بالنصر، ووكيل أعماله عبد الرحمن الخنين، ومدير الاحتراف أحمد الغامدي.

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ25 الموسم الجاري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 12 مباراة بواقع 891 دقيقة.

يذكر أن النصر يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة مع انتهاء الدور الأول، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب الوصافة.

أما الليث الأبيض فيأتي في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات، وتعادل في أربع، وخسر خمسة لقاءات أخرى.