جلطة سراي يلجأ للنصر السعودي لحل أزمته المالية

مدرب الفريق التركي اعترف بوجود أزمة في قوانين اللعب المالي النظيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعاني نادي جلطة سراي التركي خلال الفترة الحالية من أزمة من ناحية "قوانين اللعب المالي النظيف"، مما يهدده بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فاتح تيريم؛ المدير الفني للفريق التركي، أكد في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه في حاجة إلى 2.5 مليون يورو وفقًا لقانون اللعب المالي النظيف، وإلا سيضطر للاستغناء عن بعض لاعبيه".

ووفقًا لصحيفة "صباح" التركية فإن مسؤولي جلطة سراي يحاولون إقناع نظرائهم في نادي النصر السعودي بتفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي مايكون، الذي انضم للعالمي في فبراير الماضي.

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وأوضحت الصحيفة أنه في حال دفع النادي السعودي لمبلغ 2.5 مليون يورو أو ما يقرب منه فإن أزمة جلطة سراي المالية ستُحل ولن يضطر لبيع أي من لاعبيه.

النصر حصل على خدمات البرازيلي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل 1.7 مليون يورو.

وشارك مع العالمي في 13 مباراة فقط في مختلف البطولات.

ووفقًا لعديد التقارير الصحيفة فإن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، يريد الاستغناء عن مايكون، في الوقت الذي يرفض به اللاعب الرحيل.