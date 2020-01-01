نادٍ جديد يرفض عرض النصر .. العالمي يسعى لضم مهاجم

فراس البريكان يدفع فيتوريا للبحث عن مهاجم جديد

رفض مجلس إدارة نادي الرائد السعودي، العرض الذي تقدم به نظيره في النصر السعودي، للحصول على خدمات رائد الغامدي؛ مهاجم الفريق.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للرائد في صيف عام 2019، قادمًا من الباطن، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي البريدة قرر التمسك بمهاجمه وعدم التفريط في خدماته بالميركاتو الصيفي الجاري، رغم تقديم العالمي العرض المناسب له.

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وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق العاصمي، يرغب في ضم مهاجم ثالث إلى قائمة فريقه بدوري أبطال آسيا، إلى جانب المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح آدم، في ظل الإصابات العضلية المتكرر للاعب فراس البريكان.

الغامدي شارك مع الرائد خلال الموسم الجاري في 26 ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها تسعة أهداف.

وكان نادي الفتح قد نفى هو الآخر بالأمس التفريط في خدمات مدافعه علي لاجامي للنصر، إذ أكد صالح العمري؛ مدير المركز الإعلامي للنادي، أنه لا توجد أي نية للتفريط به خلال الصيف الجاري، في ظل امتداد عقده لمدة أربعة أعوام مقبلة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن العالمي تعاقد مع عدة صفقات محلية لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، أتى على رأسها عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، أسامة خلف، مهند الشنقيطي وغيرهم، بجانب الكوري الجنوبي كيم جيم سو.