رسميًا - يوهان كاباي إلى سانت إتيان

الثمانية أشهر الماضية قضاها الفرنسي دون أي نادٍ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي سانت إتيان الفرنسي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الفرنسي يوهان كاباي؛ لاعب وسط النصر الإماراتي السابق، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

الفرنسي كان قد انضم للنادي الإماراتي في صيف عام 2018 قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي، قبل أن يفسخ تعاقده في يناير 2019، ليقضي الثمانية أشهر الماضية دون نادٍ.

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صاحب الـ33 عامًا شارك مع النصر في 12 مباراة فقط، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

وسبق لكاباي اللعب لأندية ليل الفرنسي وباريس سان جيرمان، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الوحيدة في كريستال بالاس.

وعلى المستوى الدولي، خاض يوهان كاباي في 48 مباراة مع منتخب فرنسا، وسجل أربعة أهداف.