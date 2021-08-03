لماذا فشلت مفاوضات النصر مع الشناوي؟ .. الإجابة عن عضو مجلس العالمي

العالمي يحاول ضم حارس الأهلي المصري

أوضح محمد بن عبد العزيز الشتوي؛ عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي، سبب فشل مفاوضات العالمي مع محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، مرجعًا الأمر إلى تصرفات بعض محبي النادي.

وفقًا لعديد التقارير السعودية خلال الساعات الماضية والمصرية كذلك، فإن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قدم عرضًا جديدًا للحارس المصري، لتمثيل العالمي في الموسم المقبل، لكن الإعلامي المصري سيف زاهر أكد أن العرض قوبل بالرفض.

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وكان العالمي قد حاول ضم الشناوي منذ أشهر، لكن قوبل عرضه بالرفض وقتها، في ظل تمسك الحارس والأهلي به.

ونشر الشتوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل نصية وصلت له من أحد محبي النادي، مؤكدًا خلالها أن وكيل الشناوي يرحب بعرض النصر، ومحذرًا إياه من دخول نادي الهلال في الصفقة.

وعلق عضو إدارة النصر، على الرسائل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اقدر كل مشجع ومحب ومخلص لنادي النصر السعودي،، بس انك تتواصل بشكل مباشر مع لاعبين سعوديين او اجانب وتتكلم بإسم نادي النصر السعودي،، امر غير مقبول".

وأضاف: "البعض هدفه ان يكون عنده سبق صحفي وخبر حصري،، مثل هالرساله، وهذا سبب رئيسي في فشل المفاوضات ان وجدت او زيادة قيمة اللاعب اي كانت".

اقدر كل مشجع ومحب ومخلص لنادي النصر السعودي،،

بس انك تتواصل بشكل مباشر

مع لاعبين سعوديين او اجانب

وتتكلم بإسم نادي النصر السعودي،،

امر غير مقبول،،

والبعض هدفه ان يكون عنده سبق صحفي وخبر حصري،،

مثل هالرساله

وهذا سبب رئيسي في فشل المفاوضات ان وجدت او زيادة قيمة اللاعب اي كانت pic.twitter.com/8GbciS7113 — محمد بن عبدالعزيز الشتوي (@malshetwey2) August 3, 2021

يذكر أن الشناوي مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء مستمر حتى نهاية موسم 2024-25، ويلعب له منذ عام 2016.

وعاد مؤخرًا الحارس من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، إذ قاد شباب الفراعنة للوصول لربع النهائي، قبل الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.