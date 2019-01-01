رسميًا - مهاجم النصر ينتقل إلى أبها

صاحب الـ24 عامًا لم يلعب أي مباراة بقميص العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده مع صالح آل عباس؛ مهاجم النصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

اللاعب وقع على عقود ارتداء قميص الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين في حضور عبد العالي الحربي؛ نائب الرئيس، ووكيل اللاعبين صالح اليامي.

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كان صاحب الـ24 عامًا قد انضم لصفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من نجران، ويمتد عقده حتى صيف عام 2022.

وفضل الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خروج اللاعب للإعارة في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع وجود عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح آدم وأحمد موسى.

ويعد آل عباس الراحل رقم 11 عن صفوف العالمي خلال الصيف الجاري بعد أحمد الفريدي، عبد الرحمن الظفيري، محمد فوزير، عبد الله العويشير، عبد الرحمن الشمري، إبراهيم غالب، أوفيني، محمد السهلاوي، خالد الغامدي، وكابانجا.