بعد عشر سنوات ترحال - إلتون خوزيه يغادر السعودية إلى البرازيل

البرازيلي صاحب الـ33 عامًا يعود إلى موطنه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي سي أر بي البرازيلي تعاقده رسميًا مع البرازيلي إلتون خوزيه؛ محترف القادسية السعودي، في صفقة انتقال حر.

البرازيلي انتهى عقده مع الفريق السعودي بنهاية الموسم المنقضي، ولم تجدد له إدارة النادي بعد موسمين ونصف في صفوفه.

وكانت رحلة صاحب الـ33 عامًا بالدوري السعودي قد بدأت في صيف عام 2007 بالانضمام إلى النصر قادمًا من الدوري الروماني، قبل أن يرحل مجانًا في صيف عام 2009.

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وعاد خوزيه إلى السعودية مرة أخرى في يناير 2011، لكن من بوابة الفيحاء، الذي قضى به خمسة مواسم ونصف، انتهت في صيف 2016 بالانتقال إلى الدوري القطري.

آخر محطات اللاعب البرازيلي في الدوري السعودي كانت مع القادسية بداية من يناير 2017، والذي شارك معه في 65 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع تسعة آخرين.