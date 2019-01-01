عودة مُحتملة لفهد الأنصاري إلى الدوري السعودي

الكويتي قضى ثلاثة مواسم في اتحاد جدة والفيصلي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يبدو أن الكويتي فهد الأنصاري؛ لاعب القادسية الكويتي الحالي، على وشك العودة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين عقب شهور من رحيله عنه.

الكويتي قضى الموسم الماضي معارًا من النادي الكويتي إلى الفيصلي السعودي، قبل أن يعود للقادسية بنهاية الموسم.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الفيصلي تدرس إنهاء عقد الهولندي رولي بونيفاسيا؛ لاعب وسط الفريق، خلال الصيف الجاري، حيث لم يُقنع مسؤولي النادي بمستواه.

وأوضحت المصادر الصحيفة أن الإدارة ترغب في إعادة الأنصاري مرة أخرى إلى صفوف الفيصلي، عن طريق الاستعارة لموسم واحد فقط.

يذكر أن لاعب الوسط الهولندي شارك في تعادل الفيصلي في أول مباراة له بالموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء سلبيًا دون أهداف.