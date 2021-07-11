نجوم الشباب يواصلون الرحيل .. كريستيان جوانكا إلى الإمارات رسميًا

ثاني نجوم الليث الراحلين في الصيف

رحل الأرجنتيني كريستيان جوانكا؛ لاعب وسط الشباب السعودي، رسميًا عن الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، منتقلًا إلى الدوري الإماراتي.

متى انضم الأرجنتيني لليث الأبيض؟

الأرجنتيني يلعب بالدوري السعودي منذ عام 2018، إذ كانت بدايته على سبيل الإعارة لنادي الاتفاق من كولون الأرجنتيني، ثم رحل في يونيو 2019.

وبيوليو 2019، قام الشباب بشرائه نهائيًا من نادي كولون مقابل 880 ألف يورو، ومن المفترض أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2021-22، لكنه قرر الرحيل الآن.

جوانكا إلى أين؟

رغم تألق جوانكا بصورة كبيرة مع الليوث في الموسم الماضي، وقيادته للفريق رفقة بقية النجوم لاحتلال الوصافة بعد غياب سنوات عن المنافسة إلا أنه قرر نهاية رحلته بالسعودية.

نادي العين الإماراتي أعلن رسميًا عن ضم جوانكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب "السوبر جوانكا، هلا بالزين في العين".

سوبر جوانكا 👏



نادي العين يعلن رسميًا ضم كريستيان جوانكا من صفوف نادي الشباب. ✅



جماهير الليوث ستفتقد لأهدافك يا ساحر. 🤩pic.twitter.com/3W2kS0cdSB — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 11, 2021

ماذا قدم جوانكا مع الشباب؟

بشكل عام، شارك الأرجنتيني في 60 مباراة بمختلف البطولات بقميص شيخ الأندية، محرزًا 28 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.

لكن في الموسم الماضي المميز تحديدًا، خاض 28 مباراة بالدوري المحلي، وسجل 17 هدفًا، وصنع خمسة آخرين، ليعيد الشباب للساحة القارية من جديد بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

نجوم الشباب يواصلون الرحيل!

في الموسم الماضي، كون الشباب ثلاثية مميزة بين إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا وفابيو مارتينيز، بخلاف النجوم الآخرين، لكنه سيفقد في الموسم المقبل اثنين من هذا الثلاثي..

فابيو مارتينيز انتهت إعارته للشباب، ولا نية لإدارة خالد البلطان لتجديدها، في ظل المبالغات المادية من قبل ناديه سبورتنج براجا البرتغالي.

بجانب استغناء الشباب عن نجمه الصاعد عبد الله الحمدان لنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

هل يعوض الليث هؤلاء الراحلين في ظل مشاركته بالنسخة المقبلة بدوري أبطال آسيا أم أنه استغناء فقط؟

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