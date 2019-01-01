الشباب ينتقل إلى الدوري الإماراتي رسميًا

ستة أشهر قضاها المهاجم الجامبي بالليث

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الشباب السعودي انتقال موافقة إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، على انتقال الجامبي بوبكر تراولي؛ مهاجم الفريق، إلى عجمان الإماراتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم لصفوف الليوث في يناير 2019 قادمًا من الدوري الدنماركي.

4 قرارات - إيقاف البلطان و120 ألف غرامات على الاتحاد والنصر والأهلي

وخاض تراولي 11 مباراة بالدوري السعودي، الموسم الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

ويعد الجامبي ثامن الراحلين عن الشباب خلال الميركاتو الصيفي، في المقابل تم التعاقد مع 13 لاعبًا جديدًا.

بينما تعاقد عجمان مع خمسة لاعبين بالصيف بخلاف تراولي، هم وليد إسماعيل (الوصل)، محمد إبراهيم (الشارقة)، الغاني ويليام أشيمبونج، المالي تانجو دومبيا (العين)، علي الحوسني (الوحدة)، والنيجيري جودوين.