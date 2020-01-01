خاص | أحد كبار بلجيكا يراقب عبد الله الحمدان

مهاجم الشباب الشاب يخطف أنظار الأوروبيين

بدأت الأندية الأوروبية تراقب مواهب السعودية، خاصةً بعدما أثبتوا جدارتهم في منذ عام 2018، بحصولهم على لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا.

شباب الأخضر توجوا وقتها أبطالًا بالفوز أمام منتخب كوريا الجنوبية بثنائية مقابل هدف وحيد.

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أحد أبطال هذا الإنجاز كان عبد الله الحمدان؛ مهاجم الشباب، صاحب الـ20 عامًا حاليًا، والذي لفت الأنظار إليه بشكل كبير، خاصةً وأنه مستمر في تألقه سواء مع الأخضر أو الليث الأبيض.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن مسؤولي نادي جينت البلجيكي يراقبوا الحمدان خلال الفترة الحالية، إذ لديهم رغبة جادة في الحصول على خدمات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ20 عامًا مرتبط بعقد مع الليوث ينتهي بنهاية يونيو 2021، ولا يحق له الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ دون علم ناديه إلا في يناير المقبل، على أن ينتقل له بنهاية موسم 2020-2021 مجانًا في صفقة انتقال حر.

يذكر أن الحمدان خاض من قبل فترة معايشة وحيدة في نادي سبورتنج خيخون لمدة ستة أشهر فقط، إذ انضم لفريق تحت 19 عامًا آنذاك، عاد بعدها إلى الشباب.