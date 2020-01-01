وكيله: الصليهم يحترم عقده مع الشباب ولن يرحل للنصر

صاحب الـ25 عامًا وقع على عقد مدته ثلاثة مواسم مع العالمي

أكد عبد الرحمن الخنين؛ وكيل أعمال عبد المجيد الصليهم؛ لاعب الشباب والذي وقع للنصر، أنه ملتزم بعقده مع الليث الأبيض، في ظل تمسك الإسباني لويس جارسيا؛ المدير الفني للفريق به.

النصر كان قد أعلن في انتقالات يناير الماضية عن حصوله على توقيع لاعب الليوث لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما دخل الفترة الحرة مع الشباب.

وكان مسؤولو العالمي قد حاولوا خلال الفترة الماضية شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه إلا أن عرضهم قوبل بالرفض التام.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن وكيل الصليهم أكد أن موكله ملتزم بجميع بنود عقده مع الشباب حتى آخر دقيقة انطلاقًا من مبدأ احترام النظام، موضحًا أنه لن ينضم للنصر في الشتاء.

من جانبه، أكد المدرب جارسيا أنه سيستعين بخدمات الصليهم خلال الفترة المقبلة، لحاجته الفنية به، كونه يخدم خططه، مشيدًا بعطاء اللاعب مع الليوث.

يذكر أن الصليهم شارك في 13 مباراة مع الليث الأبيض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، ليقودهم لاحتلال المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق عشر نقاط عن الصدارة.