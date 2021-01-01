رسميًا .. إيجالو ينضم إلى الشباب السعودي

صفقة قوية جديدة للشباب

أعلن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، رسميًا اليوم الخميس، التعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم شنجهاي شينوا الصيني، لمدة موسمين ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

إيجالو كان قد قضى العام الماضي معارًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي خاض معه 23 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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وسبق لصاحب الـ31 عامًا أن لعب لعدة أندية أوروبية بخلاف الشياطين الحمر، كأودينيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، وواتفورد الإنجليزي.

مهاجم الليوث الجديد سبق أن شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018، وودع من دور المجموعات، بجانب خوضه منافسات كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتي احتلت بها نيجيريا المركز الثالث.

يذكر أن الليث الأبيض فسخ عقده مع ديوب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بجانب تعاقد الهلال مع عبد الله الحمدان، لينضم له في نهاية الموسم الجاري، ليصبح الفريق في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم قوي في أسرع وقت.

ودخل الشباب من قبل خلال يناير الماضي في مفاوضات مع دييجو كوستا؛ مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، الذي فسخ عقده في ديسمبر الماضي مع ناديه، لكن اللاعب رفض العرض.