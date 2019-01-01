الشباب السعودي يقترب من التعاقد مع نجم أندرلخت

الليث الأبيض في حاجة لتصحيح أوضاعه بصفقات قوية بيناير

وعد خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، جمهور ناديه بالخروج من حالة التراجع التي يمر بها الفريق خلال الموسم الجاري، ويبدو أن البداية ستكون بالميركاتو الشتوي المقبل.

الليث الأبيض يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فلم يحقق الفوز سوى في أربع مباريات فقط، في المقابل، هُزم في خمسة لقاءات وتعادل في ثلاثة آخرين.

كتيبة البلطان استفاقت في مباراتها الأخيرة في ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بسحق الشرطة العراقي بسداسية نظيفة، لكنها ليست استفاقة مكتملة، إذ أن الشباب في حاجة ماسة لتصحيح أوضاعه ودعم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

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ووفقًا لصحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية فإن الفرنسي أدريان تريبيل؛ لاعب وسط أندرلخت البلجيكي، سيكمل مسيرته الكروية في صفوف نادي الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن الفرنسي بالفعل توجه إلى المملكة السعودية رفقة وكيل أعماله موجي بايات، للتعرف أكثر على ناديه الجديد، حيث أتم اتفاقه بالفعل مع مسؤوليه، لكن يتبقى فقط الاتفاق بين كلا الناديين إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنهما سيتفقان على كل شيء قريبًا.

صاحب الـ28 عامًا كان قد بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في صفوف نادي نانت الفرنسي قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية في نادي ستاندر دليج البلجيكي لمدة موسمين ونصف، رحل بعدها إلى أندرلخت في يناير 2017.

ولم يشارك تريبيل الموسم الجاري مع فريقه البلجيكي سوى في خمس مباريات فقط بواقع 362 دقيقة.

وفي رصيد لاعب الوسط الفرنسي بطولتين فقط؛ دوري بلجيكي مع أندرلخت موسم 2016-2017، وكأس بلجيكا مع ستاندر دليج عام 2016.