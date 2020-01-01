بعد منافسة مع أرسنال - الشباب يضم بانيجا رسميًا

الليث الأبيض ظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني مجانًا

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني الدولي إيفر بانيجا؛ لاعب وسط إشبيلية الإسباني، لمدة ثلاثة مواسم، تبدًا من الصيف المقبل، لتنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وتمت الصفقة لصالح الليث الأبيض مجانًا في ظل دخول اللاعب الفترة الحرة بعدما لم يجدد عقده مع ناديه الإسبانية خلال الفترة الحالية.

وقال خالد البلطان؛ رئيس الشباب: "وصلنا لمستوى عالٍ بفضل الدعم الذي نحصل عليه من قبل سمو ولي العهد، بانيجا سيكون إضافة قوية جدًا جدًا للكرة السعودية، كانت هناك أندية في أوروبا منها أرسنال ترغب في ضمه، لكننا ظفرنا به".

فيديو | في مباراة الحراس - الشباب يحرم الهلال من الصدارة ويمنحها للنصر

صاحب الـ31 عامًا خاض 23 مباراة بالموسم الجاري مع إشبيلية في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع سبعة آخرين.

وسبق للأرجنتيني أن لعب لعدة أوروبية منها أتلتيكو مدريد وفالنسيا الإسبانيين، وإنتر ميلان الإيطالي، الذي انضم منه إلى إشبيلية في صيف عام 2017.

وفي رصيد بانيجا عدة بطولات، منها لقبي دوري أوروبي مع إشبيلية، ولقب كأس إسبانيا مع فالنسيا، وكأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيور الأرجنتيني، بجانب ذهبية الأولمبياد مع الأرجنتين عام 2009، وكأس العالم تحت 20 عامًا مع منتخب بلاده.

وعلى المستوى الدولي، شارك لاعب الوسط في 65 مباراة مع راقصي التانجو، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.