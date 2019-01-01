كهربا يعلن وصول بطاقته الدولية ويؤكد: سأوضح كل ما حدث قريبًا

الزمالك يتهمه بالهروب واللاعب يؤكد عدم قانونية عقده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ المحترف المصري في صفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وصول بطاقته الدولية للمشاركة مع فريقه الجديد في المباريات.

اللاعب رحل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليتقدم الأبيض بشكوى ضده بداعي بقاء ثلاثة مواسم في عقده، في الوقت الذي يؤكد به كهربا عدم صحة عقده.

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وكتب كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله كثيرًا، اليوم استلمت بطاقتي الدولية وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وأضاف: "إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة".

المحترف المصري اختتم: "انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب أوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

يذكر أن البطاقة التي حصل عليها صاحب الـ25 مؤقتة بعدما رفض الاتحاد المصري والزمالك تسليم بطاقته إلى النادي البرتغالي، وهو ما دفع الأخير بتقديم شكوى ضد الثنائي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".