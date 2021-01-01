فرجاني ساسي عن تجديد عقده: لا أقبل بالأكاذيب وسأرد في الوقت المناسب

أنباء ترددت عن إخطار اللاعب لإدارة الزمالك برفض التجديد والرحيل

خرج التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، عن صمته بعد تضارب الأنباء حول رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا رفضه لكافة الأخبار الكاذبة التي تتردد حوله خلال الفترة الحالية.

لاعب الوسط التونسي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسؤولو النادي معه في مفاوضات مطولة منذ فترة طويلة، لكن لم يصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

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وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عبر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أنه فرجاني أخطر إدارة النادي بالرحيل بنهاية الموسم رافضًا تجديد عقده، إلا أن اللاعب نفى ذلك.

وكتب فرجاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اخي اعزيز ابراهيم عبد الجواد احترمك كثيرا واقدر قيمتك الاعلامية ولكنك اخطات في هذا التصريح ولم تتحرى الدقة في هذا الخبر، وامس على نفس القناة تحدث الرئيس عن بقائي وجدية التجديد مع النادي".

وأضاف: "مع احترامي لباقي الاعلاميين لا ارحب بالاخبار الكاذبة، فانا اتحدث بوضوح في كل ملفاتي واعلم اني لا اظهر كثيرا في الاعلام، ولكن اوضح للراي العام اني لا اقبل الاخبار الكاذبة وساقوم بالرد في الوقت المناسب".

عماد عبد العزيز؛ رئيس اللجنة المسيرة لشؤون الزمالك، كان قد أكد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" أن فرجاني أخطره برغبته في البقاء، لكن وكيله يوقف تجديد العقد حتى سداد كافة مستحقات اللاعب المالية المتأخرة.

التونسي كان قد ارتدى القميص الأبيض في صيف عام 2018، عندما انضم له قادمًا من نادي النصر السعودي.

وخلال هذه السنوات، شارك فرجاني في 88 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 15 آخرين.