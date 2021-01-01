نائب رئيس جلطة سراي: لم ننم بسبب مصطفى محمد

المهاجم المصري انضم للفريق التركي في يناير الماضي على سبيل الإعارة

وصف عبد الرحيم البيرق؛ نائب رئيس نادي جلطة سراي التركي، صفقة المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الحالي، بالصفقة الأصعب التي مرت عليه، متوجهًا بالشكر لكل من عمل على إتمامها.

المصري صاحب الـ23 عامًا كان قد انتقل للنادي التركي خلال يناير الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، لمدة موسم ونصف، مع خيار الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

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وقال البيرق، في تصريحات نقلتها صحيفة "fanatik" التركية: "صفقة مصطفى محمد أصعب صفقة مرت علينا، استغرقت المفاوضات شهرًا كاملًا، كان ضم قائمة أهدافنا من فترة طويلة، والآن هو لاعب بالفريق، ويمكننا شرائه بدفع 4 ملايين دولار".

وأضاف: "تدخل نادي سانت إيتيان الفرنسي، وتغيير ثلاثة مجالس إدارة على نادي الزمالك صعّب من الصفقة، كانوا يقولون لنا في الأول أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة ثم قالوا بيع نهائي، في الأخير أشكر كل من عمل على إتمام هذه الصفقة، كنا نعمل حتى الصباح، وبقينا على ذلك يومين، ومنا من لم ينم، لكن كل هذا التوتر انتهى بنجاح".

صاحب الـ23 عامًا شارك حتى الآن في ثلاث مباريات مع فريق الأحمر والأصفر، سجل خلالها ثلاثة أهداف، كان منها هدف الفوز الوحيد بالديربي أمام فنربخشه.

وسجل المصري هدفًا بالأمس أمام ألانيا سبور، في المباراة التي خسرها جلطة سراي بثلاثية مقابل هدفين، ليودع كأس تركيا من ربع النهائي.