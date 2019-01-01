خالد جلال: صفقة بنشرقي ضربة معلم وحسم الدوري بأيدينا وحدنا

مدرب الزمالك يطالب اللاعبين بعدم الالتفات حول ما يقال عنهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد خالد جلال؛ المدير الفني للزمالك، بالمغربي أشرف بن شرقي؛ الوافد الجديد للفريق، واصفًا الصفقة بـ"ضربة المعلم".

الأبيض أعلن اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المغربي قادمًا من الهلال السعودي ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال جلال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "شكرًا لمجلس الإدارة على ضم بن شرقي، هذه الصفقة ضربة معلم في ظل ما يمتلكه اللاعب من إمكانيات وقدرات مميزة".

وأضاف: "بن شرقي سيكون إضافة قوية للفريق من الجانب الهجومي، هو من نوعية اللاعبين الذين نرغب في وجودهم معنا في ظل إجادته أكثر من مركز بالملعب".

على جانب آخر، عقد المدير الفني للفارس الأبيض جلسة اليوم مع اللاعبين على هامش المران المسائي، وقال المدرب خلال الجلسة موجهًا حديثه للاعبين: "أرجو منكم جميعًا عدم التركيز في أي شيء يُقال عنكم، لا حديث عن رحيل أي لاعب منكم، كلكم عناصر أساسية بالنسبة لي".

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وتابع: "المطلوب منكم فقط التركيز في المباريات المتبقية، بأيديكم أنتم فقط ليس بيد أحد آخر حسم لقب الدوري، والجهاز الفني يثق بكم".

وكذلك اجتمع خالد جلال بطارق حامد؛ لاعب الوسط، والذي تردد أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبته في الاحتراف باتحاد جدة السعودي، ليؤكد له المدرب أهمية تواجده بالفريق خلال الفترة المقبلة، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته أحد العناصر الأساسية.

يذكر أن الزمالك يتبقى له ثلاث مباريات في الدوري أمام الجونة يوم 21 من الشهر الجاري ثم الإسماعيلي يوم 24 ثم الأهلي يوم 28 من الشهر نفسه.

ويبتعد الأبيض بفارق ست نقاط عن منافسه الأهلي محتل الصدارة برصيد 74 نقطة، لكن للأحمر مباراتين متبقيتين فقط.