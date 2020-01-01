خاص | تفاصيل عرض الدحيل لفرجاني ساسي .. اللاعب يتمسك بالزمالك حتى اللحظة الأخيرة

النادي القطري يغري التونسي بالمقابل المادي

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الأحد، أن هناك تواصل من جانب نادي الدحيل من أجل التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.

ساسي يعد من الأعمدة الرئيسية لفريق الزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيله عن القلعة البيضاء سيعد ضربة قوية لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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وسعى "جول" لكشف تفاصيل عرض الدحيل لفرجاني ساسي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة، حيث تعد من أبرز صفقات نادي الزمالك خلال العقد الأخير.

ووفقًا لمصادر "جول" فإن بالفعل منذ 10 أيام قام نادي الدحيل بالدخول في مفاوضات مع فرجاني ساسي من أجل ضمه، وكانت عن طريق وكيله.

وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي القطري يتخطى راتب اللاعب مع النادي الأبيض بشكل كبير ولكن لم يجد الدحيل ردًا حاسمًا من جانب اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ينتظر حلًا مع نادي الزمالك ويرغب بشدة في تمديد تعاقده ورفض مناقشة العقد نهائيًا حتى حل الأزمة المالية في الفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم حل الأزمة المالية كما أشارت التقارير داخل الزمالك خلال أيام قليلة، وتسديد المستحقات المالية للتونسي وهو شرطه لتمديد التعاقد لفترة جديدة.