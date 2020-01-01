وكيل بنشرقي على لسان الغندور يكذب ميدو

ميدو أكد أن اللاعب طلب الرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، لم يطلب الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، مطالبًا جمهور النادي بالاطمئنان على نجومه.

أحمد حسام "ميدو" في برنامجه "أوضة اللبس" زعم بالأمس أن المغربي اتجه إلى مقر القلعة البيضاء رفقة وكيله كريم البلك، لطلب فسخ تعاقده، في ظل رحيل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

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ونفى ذلك الغندور، إذ كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اقسم بالله لسه قافل مع وكيل اشرف بن شرقي و قال لي كل كلام ميدو غلط، و الغريبة ان انا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي امس و لم يذهب للنادي من الاساس".

وأضاف: "بن شرقي باقي و بكرة علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل اشرف بن شرقي علي اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن".

الغندور اختتم: "هناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك و الحب المرهون بالمصلحة او الوجود و فيها لأخفيها او احاول اهد المعبد عشان اطلع البطل و الحقيقة ان البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح و هو جمهور الزمالك العظيم و نتقابل يوم الاحد و كل واحد يتحاسب علي كلامه".

اقسم بالله لسه قافل مع وكيل اشرف بن شرقي و قال لي كل كلام ميدو غلط و الغريبة ان انا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي امس و لم... Posted by Khaled Elghandour on Tuesday, December 1, 2020

صاحب الـ26 عامًا انضم للفارس الأبيض في صيف عام 2019، قادمًا من الهلال السعودي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى صيف عام 2022.

ولعب بنشرقي 39 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع عشرة آخرين.