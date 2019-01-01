رسميًا - الريان يعلن توقف مفاوضاته مع ماندزوكيتش

الرهيب تحفظ على أسباب توقف المفاوضات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي اليوم الأحد، توقف مفاوضات مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

النادي القطري كان قد دخل في مفاوضات جادة مع الكرواتي، بعدما قرر النادي الإيطالي الاستغناء عن خدماته قبل نهاية عقده بموسمين.

وكتب الريان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلن النادي عن توقف المفاوضات مع اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش، الذي كان مرشحًا للانضمام للرهيب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وحتى الآن لم يبقى مصير صاحب الـ33 عامًا غامضًا سواء بالرحيل عن السيدة العجوز أو بقائه مع عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ويمتد عقد المهاجم الكرواتي مع البيانكونيري لمدة موسمين مقبلين، حيث ينتهي بنهاية صيف عام 2021.

ماندزوكيتش يلعب ليوفنتوس منذ صيف عام 2015، حيث انضم له قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخاض الكرواتي مع اليوفي 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفًا وصنع 24 آخرين.