بسبب بنعطية .. فيفا يعاقب الدحيل ويوفنتوس

المدافع المغربي انضم للنادي القطري في يناير 2019

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة ثنائية على ناديي الدحيل القطري ويوفنتوس الإيطالي، على خلفية صفقة المدافع المغربي مهدي بنعطية.

صاحب الـ33 عامًا كان قد رحل عن السيدة العجوز في يناير 2019، لينضم إلى الدوري القطري، بعقد مع الدحيل.

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ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فإن الاتحاد الدولي وقع غرامة مالية على اليوفي قدرها 40 ألف فرنك سويسري، على إثر خرقه لقواعد الانتقال بحسب اللوائح والقوانين، إذ وضع بندًا في العقد يمنع النادي القطري من بيعه إلى أي من أندية ميلان، روما، إنتر ميلان، لاتسيو، نابولي الإيطاليين، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2021.

واشترط النادي الإيطالي على الدحيل دفع خمسة ملايين يورو، حال خرق هذا البند قبل الموعد المحدد.

بينما جاءت غرامة فيفا على الدحيل بقيمة 20 ألف فرنك سويسري، لموافقة على إدراج بند اليوفي الغريب بالعقد.

يذكر أن بنعطية استمر في صفوف السيدة العجوز لمدة موسمين ونصف، خاض خلالها 59 مباراة، وسجل خمسة أهداف.