مهند علي: أطمح للقب الهداف مع الدحيل وأنتظر دعم الجماهير

دوري أبطال آسيا هدف ميمي الأول مع الفريق القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد الدحيل القطري اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم لاعبه الجديد العراقي مهند علي، الذي أكد أن انضمامه للفريق القطري خطوة مهمة في مشواره بالملاعب.

ميمي انضم للدحيل قادمًا من الشرطة العراقي بعقد مدته خمس سنوات مقبلة، عقب تألقه مع أسود الرافدين في كأس آسيا 2019.

وقال اللاعب العراقي، خلال المؤتمر الصحفي: "انضمامي للدحيل خطوة مهمة في مشواري الاحترافي، هو نادٍ كبير ومعروف وصاحب بطولات، بجانب أنه يضم عدد من اللاعبين الجيدين ومحترفين مميزين، وفضلته عن العديد من العروض الأخرى، لأنه نادٍ معروف في آسيا والخليج".

مهند علي : أتمنى تحقيق دوري أبطال آسيا مع الدحيل القطري

وأضاف: "أتمنى تحقيق البطولات مع الدحيل وتقديم مستوى يليق باسم النادي، وأولى أهدافي هو تخطي السد في دوري أبطال آسيا للوصول لربع النهائي".

العراقي تابع متحدثًا عن طموحاته: "أطمح للتتويج بالألقاب وأن أكون إضافة حقيقية للفريق، أعلم تمامًا حجم المسؤولية المقبل عليها، عليّ أن أقدم الكثير بالملعب محليًا وقاريًا، واسعى للحصول على لقب الهداف".

واختتم: "أطمح في وجود مساندة جماهيرية خاصة من الجماهير العراقية المقيمة في الدوحة والتي أنتظر تواجدها في الملعب وتقديم الدعم المعنوي لي في المباريات".

يذكر أن الدحيل يلاقي غريمه السد في دور الـ16 من دوري الأبطال يوم السادس من أغسطس المقبل، على أن يقام الإياب في 13 من الشهر ذاته.