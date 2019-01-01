رسميًا - الاتفاق يجدد عقد محنشي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد إبراهيم محنشي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة خمسة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2024.
صاحب الـ19 عامًا تم تصعيده للفريق الأول بالاتفاق في يناير الماضي من فريق تحت 23 عامًا بالنادي.
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وخلال هذه الفترة شارك لاعب الوسط في 14 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالها هدف وحيد.
إبراهيم محنشي اتفاقي حتى 2024 💚❤️ pic.twitter.com/ZcTiHekqa8— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 2, 2019
ويعمل مجلس إدارة الاتفاق على تجديد عقد عدد من لاعبي الفريق مؤخرًا، كان آخرها المدافع علي الخيبري، الذي وقع على عقد ممتد حتى عام 2022.
يذكر أن الاتفاق احتل الموسم المنقضي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في تسع، وخسارة 13 لقاء.
المغاربة والجزائريون: خاوة خاوة والبطولة وحدّت صفوفنا!❤️🇩🇿🇲🇦— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019
هؤلاء هم أفضل لاعبينا في البطولة 💪💪
ونتوقع بلوغ النهائي 🤩🤩 #ديما_مغرب #تحيا_الجزائر #CAN2019 pic.twitter.com/EUY7q8H6it