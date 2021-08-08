هل تشهد الأيام المقبلة جديد في مفاوضات الاتحاد مع ظهيره الشاب؟

خطوة واحدة تفصل سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الاتحاد السعودي، عن تجديد عقده مع النادي الجداوي إلا أنها فاصلة، إما أن تحسم بقائه أو أن تدفعه إلى الرحيل.

المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ أشهر طويلة، إذ أن اللاعب يرغب في الحصول على مقابل مادي كبير للغاية، أسوة بلاعبي الصف الأول، في الوقت الذي لم يكمل به عامه الـ23.

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وقبل أيام، عقدت إدارة النادي اجتماعًا مع فهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود، في مقر النادي، لكن تمسك به الوكيل بحصول لاعبه على مقابل مادي يتخطى السقف المالي المحدد، وهو ما رفضته الإدارة، إلا أنه يبدو أن هناك جديد قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن توقيع عقد التجديد للظهير الشاب متوقف على دفع ناديه مميزات مقدم العقد، الذي ودعت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، بها سعود.

وأوضحت الصحيفة أن عبد الحميد سيحصل بالفعل في عقده الجديد على القيمة المحددة وفقًا للوائح وأنظمة الاحتراف في الدوري السعودي.

"عكاظ" أشارت كذلك إلى أن هناك نادٍ منافس يترقب موقف المفاوضات، على أن يدخل في مفاوضات جادة مع سعود، حال عدم التوصل لاتفاق بينه وبين الاتحاد.

يذكر أن سعود يقضي حاليًا فترة راحة بعدما عاد مؤخرًا من اليابان مع بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، والتي ودعت منافسات الأولمبياد من دور المجموعات بثلاث هزائم أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

عبد الحميد كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول للعميد في عام 2018، ونجح في الموسم الماضي في تثبيت أقدامه بصورة كبيرة للفريق، بعدما قدم موسمًا رائعًا شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين.