لاعب الاتحاد اتفق على كافة البنود، لكن شرط واحد يؤخر التوقيع

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن القرني عن حديث دار بينه وبين فهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن نادي الاتحاد السعودي، مبرئًا الوكيل من أي مماطلة مع النادي.

مفاوضات منذ أشهر ولا جديد في التوقيع:

اللاعب الشاب دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد، وبالفعل بدأت المفاوضات معه منذ أشهر للتجديد، لكن حتى الآن لم يحدث التوقيع.

مطالب عبد الحميد المادية عطلت المفاوضات أكثر من مرة، خاصةً وأنه تلقى عروضًا مغرية من عدة أندية أخرى، على رأسها نادي النصر.

عائق وحيد والأسرة واللاعب السبب:

القرني أوضح أنه تم الاتفاق على المقابل المادي وكل شيء إلا أن الاختلاف يظل على نقطة وحيدة، محملًا اللاعب وأسرته المسؤولية الكاملة في تأخر التوقيع.

وكتب القرني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تواصلت أمس مع وكيل سعود وأكد لي اتفاقه وموكله مع النادي على المبلغ الإجمالي والمميزات والخلاف فقط على طريقة الدفعات.

"وعلمت من مصادري أن اللاعب وموكله يريدون السنة الأولى مقدماوهذا مارفضته الادارة واستعدت بتقديم نسبة معقولة وهذا إجراءصحيح فكيف تحاسب اللاعب إذا استلم حقه كاملاً؟".

وأضاف: "ومن أجل أن نكون منصفين ولا نحمل الوكيل مسئولية المماطلة ومساومة النادي كما يتردد أنا هنا أحمل اللاعب وأسرته المسئولية أولاً لأن موكله ينفذ رغبتهم في النهاية ليس وصياً على اللاعب لينفذ مايريده هو ، وكلي ثقة أن الادارة واللاعب والوكيل سيصلون لحل يبقي اللاعب اتحادياً".

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ومن أجل أن نكون منصفين ولا نحمل الوكيل مسئولية المماطلة ومساومة النادي كما يتردد أنا هنا أحمل اللاعب وأسرته المسئولية أولاً لأن موكله ينفذ رغبتهم في النهاية ليس وصياً على اللاعب لينفذ مايريده هو ، وكلي ثقة أن الادارة واللاعب والوكيل سيصلون لحل يبقي اللاعب اتحادياً . — #عـبدالرحمن القرني (@A_algrni) September 21, 2021

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