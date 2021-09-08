هل تكون الحلقة الأخيرة من مسلسل التجديد للاعب الشاب؟

يبدو أننا اقتربنا من الحلقة الأخيرة من مسلسل تجديد سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن نادي الاتحاد السعودي، لعقده، والذي طال كثيرًا.

اللاعب الشاب – صاحب الـ22 عامًا – دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الجداوي منذ عدة أشهر، لكنه ماطل طوال الفترة الماضية للتجديد، في ظل عدم تنفيذ مطالبه المادية.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن أحمد كعكي؛ نائب رئيس النادي، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي، توصلا لاتفاق نهائي مع فهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود، للتجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، خلال الاجتماع الذي دار بينهم منذ عدة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق ينص على حصول اللاعب على مقدم عقده، بجانب سيارة هدية من النادي.

عبد الحميد كان مطمعًا لعدة أندية أخرى، كانت تنتظر حسم موقفه مع العميد، على رأسها النصر، الذي تقدم بالفعل بعرض مغرٍ للاعب، لكن تمسك مسؤولي النادي الجداوي به حال دون رحيله.

وتطور مستوى سعود بشكل لافت للنظر خلال الموسم الماضي، إذ قدم أداءً رائعًا في الدفاع، جعله أحد أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري السعودي بشكل عام.

سعود تم تصعيده للفريق الأول في النادي الجداوي في عام 2018، لكنه تطور كثيرًا من الناحية الفنية خلال الموسم الماضي تحديدًا، وكون دفاعًا قويًا، جعل الاتحاد أقوى ثاني خط دفاع في الدوري بعد الهلال؛ صاحب اللقب.

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