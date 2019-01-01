خوفًا من كورينثيانز - الاتحاد يؤمن رومارينيو

البرازيلي أفضل لاعب في الدوري السعودي بسبتمبر الماضي، والعميد يرفض التفريط فيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخشى مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، خسارة البرازيلي رومارينيو، أحد أهم عناصر الفريق، وخاصةً مع اقتراب دخوله في الفترة الحرة.

البرازيلي ينتهي عقده مع العميد بنهاية الموسم الجاري، ليحق لأي نادٍ الحصول على توقيعه في يناير المقبل، على أن ينتقل له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "عكاظ" فإن إدارة النادي الجداوي قطعت الطريق على نادي كورينثيانز البرازيلي، الذي يرغب في الحصول على خدمات رومارينيو، من خلال التوصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده لمدة موسمين مقبلين حتى عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أنه جارٍ صياغة بنود العقد الجديد بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الطرفين، مشيرةً إلى أن رغبة المحترف البرازيلي هي ما حسم بقائه في الاتحاد وسهل مهمة إنهاء الخوف من رحيله.

نادي كورينثيانز كان يرغب في ضم رومارينيو في يناير الماضي، حيث قدم عرضًا رسميًا للاتحاد مقابل 18 مليون ريال إلا أن لؤي ناظر؛ رئيس العميد وقتها، رفض التفريط في خدماته اللاعب.

يذكر أن رومارينيو بدأ الموسم الحالي بصورة رائعة، حيث سجل خمسة أهداف وصنع آخر، ليستحق لقب أفضل لاعب بالدوري السعودي، خلال سبتمبر الماضي.