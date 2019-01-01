خيمينيز: لم أفكر مرتين عند الانضمام للاتحاد لكنني نادمًا

اللاعب التشيلي يتحدث عن تجربته في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب التشيلي لويس خيمينيز؛ محترف اتحاد جدة السابق، عن ندمه عن اتخاذ خطوة اللعب للعميد، مؤكدًا أنه عاش وقتًا عصيبًا بالمملكة السعودية.

التشيلي انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير فور توقيعه، لكبر سنه (35 عامًا).

وبعد شهرين فقط، وقع اللاعب على عقود فسخ تعاقده مع النادي الجداوي بالتراضي بين الطرفين، إثر تلقيه تهديدات من جمهور الاتحاد بالقتل، للمستوى السيء الذي يقدمه. (طالع التفاصيل)

وقال خيمينيز، خلال تصريحاته لصحيفة "latercera" التشيلية، عن تهديدات جمهور العميد له بالقتل: "هذه هي المرة الأولى التي أتعرض بها لموقف مثل هذا، كانت تجربة معقدة ولحظة نادرة في عالم كرة القدم، لكن هذا ما حدث وانتهى الأمر".

وأضاف: "في الحقيقة لا يمكنني أن أتحدث عن الواقعة، وقعت العقود وعشت وقت عصيبًا للغاية".

بسؤاله عن ندمه على الانتقال للمملكة، علق: "وقتها كان خيارًا جيدًا، فريق جيد، يمكنني معه حصد البطولات، بجانب أن العمل مع لويس سييرا؛ المدير الفني للاتحاد، مثير للغاية بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا وأنا معجب به، لذلك العمل معه أمر مذهل، ولم أفكر آنذاك مرتين، واتخذ قرارًا سريعًا، لكن اليوم من السهل أن أقول لك أنني ندمت على هذه الخطوة، لكنني لا أحب ذلك".

يذكر أن خيمينيز خاض ست مباريات مع العميد، في الدوري ودوري أبطال آسيا، صنع خلالها هدف وحيد.