تين كات: صفقات الشتوية مفاجأة

الاتحاد يعاني خلال الفترة الحالية، ومدربه يعد بمفاجآت في يناير

دافع الهولندي تين كات؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن طريقته التي اعتمدها خلال مواجهة الفيصلي، مؤكدًا أنه خاض اللقاء بالطريقة الأنسب وفقًا لما يتوفر لديه من لاعبين.

العميد تلقى الهزيمة أمام الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض النمور الـ16 دقيقة الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين فقط، إثر تعرض حمدان الشمراني للطرد، بعدما تحصل على الكارت الأصفر الثاني له في اللقاء.

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وقال تين كات، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "كنا نلعب بعشرة لاعبين، فلم يكن من المنطقي أن أدفع بمهاجم ثاني بعد تسجيل الفيصلي الهدف الثاني".

بسؤاله عن سبب الدفع بحمدان الشمراني في مركز الجناح وتركي العمار في قلب الدفاع، علق المدرب الهولندي: "إذا كان لدينا لاعبين أفضل سنضعهم بالتشكيل".

وعن صفقات العميد الشتوية المنتظرة، أجاب تين كات: "دعها مفاجأة".

هزيمة الفيصلي هي السابعة بالموسم الجاري للإتي، فلم يحقق الفوز سوى في أربع مباريات فقط، ليحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

وكان الفيصلي قد أضاع ست نقاط على الاتحاد في الموسم الماضي كذلك، بعدما هزمه ذهابًا بنتيجة 2-1، وإيابًا بنتيجة 3-2.