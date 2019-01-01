الاتحاد: بريجوفيتش لديه عدة عروض لكننا متمسكون به

الصربي تلقى عدة عروض أوروبية وخليجية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتمسك مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي بالصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، رافضين رحيله رغم امتلاكه عدة عروض احترافية.

الصربي كان قد ارتدى قميص النمور في يناير 2019، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2023.

وقال مصدر بالاتحاد، في تصريحاته لصحيفة "عكاظ": "بريجوفيتش تلقى عدة عروض أوروبية وخليجية خلال الصيف، لكن الإدارة والتشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، تمسك ببقائه، حتى أننا لم نناقش تلك العروض".

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وأضاف: "الصربي واحد من الركائز الأساسية في الاتحاد، وعقده ممتد، بجانب أنه يعيش حالة من الارتياح نفسية جيدة رفقة زملائه".

المصدر الاتحادي اختتم: "على الجماهير ألا تنساق وراء الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار الفريق، لأننا نسير بثبات في المنافسات المحلية والعربية والقارية".

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك مع العميد حتى الآن في 16 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع اثنين آخرين.