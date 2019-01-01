رسميًا - لاعب اتحاد جدة ينتقل إلى الوحدة

15 صفقة حديثة منضمة للوحدة في الصيف الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده بشكل رسمي قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الصيفي، مع جابر عيسى؛ لاعب وسط اتحاد جدة، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

صاحب الـ22 عامًا لم يشارك الموسم المنقضي سوى في سبع مباريات فقط مع العميد في مختلف البطولات، سجل خلالها هدف وحيد.

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وكان لاعب وسط المنتخب السعودي للشباب قد بدأ مسيرته في نادي الشباب السعودي، ثم خاض تجربة احترافية لمدة ستة أشهر في فياريال الإسباني.

أنهت إدارة الوحدة التعاقد مع جابر عيسى لاعب نادي الاتحاد ومنتخبنا الوطني بصفقة انتقال لمدة موسمين.#نادي_الوحدة#الوحدة pic.twitter.com/KPRCpr3g7A — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 31, 2019

انضمام عيسى للنادي الإسباني كان ضمن برنامج تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق، لاحتراف عدد من لاعبي المملكة في الدوري الإسباني ضمن اتفاقية مع رابطة "لا ليجا"، قبل أن يعود منها في صيف 2018 وينضم للنمور.

يذكر أن الوحدة تعاقد الصيف الجاري مع حاتم بلال، إيمري كولاك، مصطفى زغبة، جودوين، محمد السياري، علي الزبيدي، مشاري القحطاني، ألبرتو بوتيا، خالد عدنون، عبد الرحمن ريو، ياسين حمزة، أيمن الخليف، يوسوفو نياكاتي، وركان الشملان.