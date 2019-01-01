هل يرحل المولد للنصر والقرني للهلال؟ - متحدث الاتحاد يجيب

أحمد صادق يؤكد أن الوضع المالي لنادي الاتحاد مطمئن

يعيش جمهور نادي اتحاد جدة السعودي خلال هذه الفترة حالة من القلق من رحيل نجوم الفريق، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الجداوي.

بعض التقارير أكدت وجود مفاوضات قوية بين نادي الهلال وفواز القرني؛ حارس مرمى العميد، في المقابل، ظهر المولد في فيديو معلقًا على انتقاله إلى النصر بعبارة "إن شاء الله"، ليثير الشكوك حوله. (شاهد الفيديو)

وقال أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الجداوي، خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "نعاني الآن من الشائعات الكثيرة جدًا، تحوم حول الاتحاد أكثر من أي نادٍ آخر، نسمع كل يوم عن رحيل فهد المولد، وأنا أقول لهم أن عقد المولد ممتد معنا حتى عام 2022، ولم يوقع لأي نادٍ ولا يقدر أن يوقع، أما الحديث عن القرني فأيضًا لا أي أساس له من الصحة، عقده ممتد حتى عام 2023".

بسؤاله عن صفقات العميد الجديدة: "أؤكد أن النادي به مبالغ متوفرة للاعبين الجدد، ونحن الآن في مفاوضات مع عدد من اللاعبين ووصلنا لمرحلة شبه منتهية، الجميع تم اختياره بتوصية من الهولندي تين كات؛ المدير الفني، وعلى عكس ما يروج فنحن وضعنا طيب".

يذكر أن الثنائي الأرجنتيني فيتشو والمغربي مروان داكوستا؛ لاعبي الاتحاد، فسخ عقدهما من طرف واحد مع النادي، في ظل عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية لمدة أكثر من شهرين، بجانب المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الاتحاد ومدربيه السابقين، مما يضع النادي في ورطة مالية.

الفريق الجداوي كذلك يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، حيث تلقى ثماني هزائم ولم يحقق الفوز سوى في أربعة لقاءات.