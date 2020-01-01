رسميًا - مهاجم الفيصلي ثاني صفقات الاتحاد الشتوية

محمد الثاني أولى الصفقات المحلية

أعلن نادي الفيصلي السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، الموافقة على إعارة مهاجمه محمد الثاني إلى نادي اتحاد جدة، لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

العميد لم يتعاقد حتى الآن سوى مع لاعب وحيد في يناير، رغم حاجته لتدعيم صفوفه بشكل عاجل في ظل معاناته من تراجع النتائج، وهروب عدد من لاعبيه الأجانب.

تعاقد الاتحاد قبل أيام مع الأرجنتيني ليوناردو جيل قادمًا من فريق روساريو الأرجنتيني لمدة موسمين ونصف.

الثاني، أولى الصفقات المحلية للنمور، ليس من لاعبي الفيصلي الأساسيين، إذ لم يخض أي مباراة الموسم الجاري معه، بينما الموسم الماضي شارك في ثلاث مباريات بمعدل تسع دقائق، ولم يحرز أي أهداف.

يذكر أن العميد يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

ويعاني النادي الجداوي من أزمة مالية طاحنة خلال الموسم الحالي، تسببت في فسخ الثنائي المغربي مروان داكوستا والأرجنتيني إيميليانو فيتشو، لعقديهما خلال الفترة الماضية، لعدم حصولهما على مستحقاتهما المالية لأكثر من شهرين.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبين بفسخ عقودهم مع أنديتهم حال تأخر المستحقات المالية لمدة شهرين.