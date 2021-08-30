رسميًا | ليس أنسيلمو .. صفقة جديدة في الاتحاد

نياكاتي ثالث صفقات العميد الصيفية

أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي اليوم الإثنين، تعاقده مع ثالث صفقات الصيفية، لكنها ليست البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب وسط الوحدة السعودي.

العميد في الصيف الجاري تعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو، والسعودي عبد الإله الحافظ، ولا يزال يبحث التعاقد مع لاعب وسط أجنبي آخر.

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ومن المقرر أن يغلق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، أبوابه في منتصف يوم غدٍ الثلاثاء، بعدما كان قد انطلق في 27 يوليو الماضي.

وأعلن النادي الجداوي الليلة تعاقده مع الفرنسي يوسف نياكاتي؛ مهاجم الوحدة السعودي، ليكون ثالث صفقات النمور الصيفية.

الفرنسي يوسف نياكاتي نمراً جديداً في العميد 👏🐅 #صيفية_العميد pic.twitter.com/5qtMKoPPXh — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2021

الفرنسي كان سيدخل الفترة الحرة في عقده مع فرسان مكة في يناير المقبل، لتوافق إدارة الأخير على بيع الستة أشهر المتبقية في عقده للاتحاد.

ويلعب الفرنسي للوحدة منذ صيف 2019، إذ انضم له قادمًا من يونيون البلجيكي، ومنذ ذلك الحين شارك في 55 مباراة، سجل 29 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.

يذكر أن جمهور الاتحاد كان ينتظر إعلان ناديه التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو، لكن ناديه أعلن بالأمس الانسحاب من التفاوض مع اللاعب.

أحمد كعكي؛ نائب رئيس الاتحاد، أوضح أن انسحاب ناديه جاء للمبالغات من قبل وكيل اللاعب في الأمور المادية، خاصةً مع دخول نادي النصر في الصفقة.

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