مدافع الهلال يرد على الاتحاد والأخير يلجأ للفيحاء مدافع الهلال يرد على الاتحاد والأخير يلجأ للفيحاء

العميد لم يعد أمامه خيار آخر

يبحث الجهاز الفني لنادي الاتحاد السعودي بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التراجع الكبير في صفوفه خلال الموسم الماضي.

العميد عانى في جميع مراكزه بالموسم المنقضي، مما أدى إلى مصارعته للهبوط على مدار الموسم، قبل أن يفلح في الهروب والبقاء في دوري المحترفين بالجولة الأخيرة.

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ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن عبد الله الحافظ؛ مدافع الهلال، والذي كان الهدف المحلي الأول بالنسبة للنادي الجداوي في مركز الدفاع، اعتذر لمسؤولي النادي عبر وكيله، ورفض اللعب رفقة النمور بالموسم المقبل، نظرًا لامتلاكه عدة عروض أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الاتحاد لجأ لتجديد التفاوض مع سامي الخيبري؛ مدافع الفيحاء، كونه الخيار الوحيد أمامه الآن، بعد رفض الحافظ.

يذكر أن كتيبة كاريلي استعدت للموسم الجديد بثلاث وديات، إذ تعادلت أمام الفيصلي 2-2، وأمام ضمك 3-3، وفازت أمام جدة 2-0.

ومن المقرر أن يستهل العميد مشواره في موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بملاقاة الاتفاق في 18 من أكتوبر الجاري.