رسميًا - جناح موريتانيا ينضم إلى الإنتاج الحربي

إنياس قضى موسمين بالدوري اللبناني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعاقده رسميًا مع محمد محمود إنياس؛ جناح أيمن منتخب موريتانيا والسلام زغرتا اللبناني، لمدة ثلاثة مواسم، تنتهي في صيف عام 2022.

ويأتي انضمام صاحب الـ25 عامًا للفريق الحربي المصري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي اللبناني، الذي قضى في صفوفه موسمين.

بالنقطة التاريخية - موريتانيا وأنجولا يقتسمان الرقم الأسوأ في كأس أفريقيا 2019

إنياس لفت الأنظار له في الدوري اللبناني، الذي خاض به 34 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفًا، ورغم ذلك تم استبعاده من قائمة المرابطون في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

موريتانيا كانت قد ودعت البطولة الأفريقية من دور المجموعات، في أول مشاركة لها، لكنها حققت المفاجئة بالتعادل أمام أنجولا وتونس، وتلقت الهزيمة أمام مالي برباعية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن الموريتاني هو ثان صفقات الإنتاج الحربي بعدما تعاقد مع إبراهيم عبد الخالق قادمًا من الإسماعيلي.