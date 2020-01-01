خاص | من البداية للنهاية .. كيف بدأت مفاوضات الأهلي المصري مع بلايلي؟ ولماذا توقفت؟

كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع اللاعب..

شهدت الأيام الماضية تحول كبير في مسار الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف الأهلي السعودي السابق، والذي كان قريبًا للغاية مع الانضمام للأهلي المصري.

اللاعب فسخ مؤخرًا عقده مع النادي الجداوي، بعدما تقدم بشكوى ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي تخفيض راتبه خلال أزمة فيروس كورونا بنسبة 50%.

وحاول النادي السعودي عديد المرات في حل الأزمة مع اللاعب بشكل ودي، وتم إرسال أكثر من طائرة خاصة لإعادته لجدة إلا أنه في كل مرة يتخلف عن الرحلة رافضًا استكمال مسيرته مع الراقي.

المزيد من الفرق

وبعد أن منى جمهور القلعة الحمراء نفسه بالتعاقد مع بلايلي كواحد ممن قادوا منتخب الجزائر العام الماضي، لحصد لقب كأس أمم إفريقيا مصر 2019، لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء، انتهى كل شيء بإعلان اللاعب رغبته في العودة لأوروبا، فماذا حدث في الكواليس؟..

البداية كانت في 12 سبتمبر 2020، بعدما تقدم الأهلي المصري عن طريق وسيط سعودي بعرض رسمي للراقي، للحصول على خدمات الجزائري على سبيل الإعارة، وجاء الرد في يوم 16 بالرفض، إذ اشترط مجلس الأهلي السعودي الشراء النهائي مقابل 3.8 مليون يورو، وليس الإعارة.

اقرأ أيضًا | بلايلي يصدم الأهلي المصري: أفضل العودة لأوروبا

يوم 17 وصلت موافقة القلعة الحمراء إلى قلعة الراقي على شرط الأخير، لكن بعدها بيومين لم ينجح والد بلايلي في الوصول إلى اتفاق حول الأمور المادية الخاصة براتب نجله مع الأهلي المصري.

في يوم 24، أرسل النادي السعودي خطابًا لنظيره المصري يطالبه به بسرعة إنهاء الصفقة وإلا سيتم التفاوض مع أندية أخرى لبيع اللاعب.

في يوم 26، والد بلايلي أخطر الأندية بضرورة إيقاف التفاوض مع الراقي حول اللاعب، كي تتم الصفقة مجانًا دون استفادة النادي الجداوي بأي مقابل مادي.

وبالفعل بعدها بثلاثة أيام، وتحديدًا يوم 29، أرسل بلايلي خطابًا للنادي السعودي يخطره به بفسخ التعاقد من طرف واحد، وأنه قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي.

يذكر أن بلايلي شارك في 18 مباراة مع أهلي جدة في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.