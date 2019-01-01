رسميًا - الأهلي يعلن انتقال محمد شريف لإنبي

تاسع الراحلين عن المارد الأحمر في الصيف الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أمير توفيق؛ مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، انتقال محمد شريف؛ جناح أيسر الفريق، بشكل رسمي لنادي إنبي.

وأوضح توفيق أن انتقال اللاعب سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وأنه تم الاتفاق مع مسؤولي النادي البترولي على كافة التفاصيل في ضوء العلاقات القوية والمميزة بين الطرفين.

معلول نسر الأهلي 2019

صاحب الـ23 عامًا كان قد ارتدى الفانلة الحمراء في يناير 2018 قادمًا من وادي دجلة، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2019-2020.

ولم يشارك شريف الموسم المنقضي سوى في تسع مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الأهلي رحل عن صفوفه خلال الصيف الجاري ثمانية لاعبين بخلاف شريف، هم: إسلام محارب، محمد نجيب، هشام محمد، أكرم توفيق، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، ناصر ماهر، وأحمد علاء.